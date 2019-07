Det tyder på godt festivalvejr: Langelandsfestival har øget billetsalget

Det begynder så småt at ligne en festival, efterhånden som campingvognene triller ind på pladsen, og Rudkøbing er klar til at tage imod gæsterne.

RUDKØBING: Hvor mange billetter, der er solgt til Langelandsfestival, er en forretningshemmelighed, men Nicklas Lundorf, som er medieansvarlig for festivalen, vil gerne afsløre, at der er solgt flere i år end sidste år.

- Samlet set er billetsalget steget mellem 5 og 10 procent, og det er især vores unge- og efterskolecamp, der er vokset. Her er billetsalget steget mellem 15 og 20 procent, siger han.

Cirka 60 campingvogne var torsdag ved middagstid ankommet til festivalpladsen.

- De har stadig ingen strøm, men de er i supergodt humør og nyder at bo lige ned til stranden, siger Nicklas LUndorf, der glæder sig over vejrudsigten.

- Det tyder på godt festivalvejr med 25 grader og lette briser, så man ikke smelter helt. Sidste år var jo næsten for meget, selvom man nødigt skal klage over solskin, siger han.

Hvis det som lovet ender med strandvejr, kan gæsterne glæde sig over, at kommunen for nogle uger siden har renset Bellevue for tang. Sidste år var der en del kritik af, at strandene ikke var lækre.