Det sejler på Torvet i Rudkøbing

Da Casper Åsell fra Gammel Holte på Nordsjælland testede sit nybyggede skib i springvandet på Torvet i Rudkøbing, skete det med en vis spænding. Casper, som er fire trekvart år, stod nemlig og manglede et sødygtigt fartøj. Sidste år byggede han et træskib hos Søfartsmuseet i Marstal, og det kan snart ikke mere.

- Vi har haft det i bilen konstant, og det er kommet ud at sejle hver gang, vi var i nærheden af vand. Så det har gjort det godt og var ved at trænge til en udskiftning, fortalte Caspers mor, Christina Åsell.

Hun og Casper var på familiebesøg på Langeland, og en artikel i Øboen lokkede dem til Rudkøbing for at deltage i Art2Changes traditionelle årlige skibsbygning for børn.

- Casper går i skovbørnehave, så han er vant til at hamre og save. Jeg synes, det er sådan en god aktivitet sammen med børn, jeg kan godt lide, at det ikke er passiv underholdning, sagde Christina Åsell.

Der var mange andre, der også havde lyst til at bygge et skib. Børnene fik lov at vælge klodser fra overskudstræet doneret af folkene bag Art2Change. I posen fra kunstneren Jørgen Minor gemte sig for eksempel stjerneformede træstykker og toner fra et kasseret klaver.