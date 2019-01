Den sydfynske initiativpris: Kandidater søges stadig

LANGELAND: Man kan stadig nå at indstille kandidater til Den Sydfynske Initiativpris. Prisen på 30.000 kroner uddeles til en person i lokalmiljøet - på Sydfyn, Langeland, Ærø og øerne - som har gjort en forskel.

Den Sydfynske Initiativpris blev indstiftet ved Fyns Amts Avis 150 års jubilæum, og uddeles for sjette gang den 2. januar. Altså på avisens 156 års fødselsdag.

Flere langelandske kandidater er allerede indstillet. Det er ingeniør Jørgen Jensen fra Skywire, teatermanden Klaus Eggert for sin indsats for LASK, Strynø Bosætningsgruppe, Leif Esbensen, der er en af initivtagerne til Shores i Bagenkop, og Ann Jeppesen for sin indsats for sårbare og udsatte børn på Langeland. Derudover er folkene bag den kommende færge mellem Rudkøbing og Marstal, Ærøexpressen, indstillet af flere fra både Langeland og Ærø.

Man kan stadig nå at sende sit forslag til, hvem der skal have Initiativprisen til avisen. Det skal ske inden på onsdag den 9. januar på adressen:

Fyns Amts Avis, Sankt Nicolai Gade 3, 5700 Svendborg eller på mail initiativ@faa.dk. På mail eller konvolut skal der skrives Initiativpris 2019.