Dement styrtede tre-fire meter: Kommunen afviser ansvar

82-årige Margit Hald styrtede ned af kældertrappe på plejehjemmet Stigtebo i Lohals og fik hjerneblødning og flere brud, dagen efter faldt hun igen og brækkede håndled og to fingre. Langeland Kommune vil ikke tage ansvar for ulykken

22. august sidste år faldt Margit Hald tre-fire meter ned ad en kældertrappe på plejecenteret Stigtebo i Lohals. Her pådrog den demente kvinde sig en mindre hjerneblødning, brud på ribben og en flækket overlæbe. Efter at være blevet behandlet på sygehuset, kom hun dagen efter hjem til plejehjemmet for at blive passet. Her faldt hun endnu engang og brækkede et håndled og to fingre. Der er stærkt divergerende meninger om, hvorvidt branddøren til den stejle trappe til kælderen stod åben eller ej. Ifølge de pårørende stod døren ofte åben med en kile, ifølge personalet var den lukket på tidspunktet for Margit Halds fald. Da Margit Hald dagen efter ulykken kommer tilbage til plejehjemmet, står døren kilet åben, ifølge datteren Lisbeth Hald. Margit Hald har flækket overlæben som følge af faldet, og den er syet sammen. Da hun kommer til sin egen læge for at få stingene taget, viser såret sig at være sprunget op og skal sys igen, og hun bliver sendt til plastikkirugisk afdeling på OUH. Her tør man ikke lægge Margit Hald i narkose for at sy såret igen, fordi hun er for dårlig. Lægerne opdager, der er hul gennem læben, fordi samtlige syninger er sprunget, og det skyldes ifølge lægen utilstrækkelig sårpleje. I dag, et halvt år senere, har hun stadig problemer med munden, når hun skal spise.

Lisbeth Hald føler ikke Langeland Kommune tager ansvar i forhold til moderens fald på Plejehjemmet Stigtebo for et halvt år siden. - Jeg bliver udråbt som en besværlig pårørende, siger hun. Foto :Gitte Kjeldal

Den lukkede dør Margit Halds datter Lisbeth Hald forsøger at få Langeland Kommune til at tage ansvaret for ulykken. - Min mor var det man kalder dørsøgende. Hun gik ud af døre, hvis hun kunne komme til det. Døren til kældertrappen, en branddør, stod ofte åben med en trækile, og døren fører til en stejl kældertrappe, hvor personalet har omklædningsrum. Når man ved, at min mor gerne vil gå ud af døre, er det helt uforsvarligt at lade en dør stå åben med en kile. Da min mor kom tilbage efter at have været på sygehuset stod døren fortsat kilet åben. Da vi påtalte det, kom der et skilt op på døren, hvor der stod "Døren SKAL være lukket", fortæller Lisbeth Hald.

- Min mor har i mange år arbejdet som hjemmesygeplejerske og jeg møder ofte mennesker, der er taknemmelige for, hvad hun har gjort for dem. Det er trist, at hun selv skal opleve sådan en vanskelig alderdom, siger Lisbeth Hald. Foto: Gitte Kjeldal

Utryghed Margit Halds demenssygdom er blevet mere udtalt efter ulykken, og hendes datter er stærkt mærket af begivenheden. - Vi overlader min mor til et plejehjem, fordi hun ikke kan passe sig selv og så sker sådan noget. Det er meget utrygt. I det mindste synes jeg, Langeland Kommune bør betale for de skader min mor har fået på tænder og briller. Min mor har brækket den faste bro hun havde i overmunden, og hun har smadret sine briller. Hun har ikke mange penge, og jeg forstår ikke hvorfor kommunen ikke vil påtage sig ansvaret for det, der er sket, siger Lisbeth Hald. Lisbeth Hald har engageret en advokat for at få Langeland Kommune til at påtage sig ansvaret for ulykken, blandt andet for at få erstattet moderens bro i overmunden og hendes briller. Men Langeland Kommunes forsikringselskab har pure afvist at betale. I brevet fra kommunens forsikringsselskab, Willis, skriver jurist Charlotte Kort: "I henhold til dansk ret skal der være noget at bebrejde en, for at man er erstatningsansvarlig for en handling eller undladelse. Man er således erstatningsansvarlig, hvis man har handlet forsætligt eller uagtsomt - den såkaldte culpa-regel. Det er den skadelidte, der skal bevise eller sandsynliggøre, at der er sket en fejl eller forsømmelse, og at denne er årsag til skaden." 20. november modtager Lisbeth Halds advokat et brev fra centerchef Marianne Nystrøm Larsen, der afviser at kommunen har et erstatningsansvar. Brevet indeholder samtidig flere angreb på Lisbeth Hald og hendes omgang med moderen.

Flyttet fra øen Margit Hald er i dag flyttet fra plejehjemmet Stigtebo i Lohals, fordi Lisbeth Hald ikke længere har tillid til, at hendes mor bliver passet ordentligt. I øjeblikket bor hun i en gæstebolig på plejecenteret Danahus i Rudkøbing, fordi der ikke var en demensbolig ledig. Lisbeth Hald har netop fået en plejehjemsplads til Margit Hald i Nyborg, hvor hun og hendes ægtefælle er flyttet til. - Jeg føler, jeg bliver opfattet som en besværlig pårørende, men det er meget traumatisk at opleve, at ens mor kommer ud for så alvorlig en ulykke, når hun er et sted, hvor man forventer hun bliver passet på, siger Lisbeth Hald. - Vi har simpelthen valgt at flytte fra Langeland, efter det her er sket. Jeg tør ikke blive gammel her, siger Lisbeth Hald. På spørgsmålet om, hvorfor hun har valgt at fortælle historien om sin mors ulykke, siger hun: - Jeg håber, der på den her måde kan kommer lys på sagen. For mig ser det ud som om, kommunen ikke vil lære af sagen, at de bare afviser og kommer med beskyldninger mod mig. Det forstår jeg ikke. Vi kan alle lave fejl, men det vigtigste er, at vi lærer af dem, sige Lisbeth Hald.

