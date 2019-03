Demenslandsby i Tullebølle: Politikere gav OK til fortsat arbejde

TULLEBØLLE: Politikerne i Økonomiudvalget indstillede på deres møde for nylig, at der også i 2019 gives 1,8 million til, at der kan etableres en demenslandsby på Tullebølle Plejecenter.

Der blev også givet 1,8 million i efteråret, og der skal ligeledes bevilliges 1,8 million i 2020.

Planen er at bygge en del af plejecenteret om, så det er klar til at modtage flere demente, som det ventes, der bliver stigende antal af i de kommende år.

Der skal etablere seks mindre boliggrupper med et fællesrum, hvor skal være 6 - 10 beboere. Hver boliggruppe skal have TV-stue, en lille butik og et motionsrum.

Samtidig skal udearealerne ved plejecenteret opgraderes med afskærmning, stisystemer og pladser til forskellige aktiviteter. /MARAM