Debat om lukning af HF og VUC Langeland: Regeringen er den store synder

Læserbrev: Mandag 21. januar godkendte bestyrelsen for HF&VUC Fyn endeligt lukningen af afdelingen på Langeland fra sommeren 2019. Der er ingen tvivl om, at det er regeringens nedskæringer på uddannelse, der er den helt store synder. Men end ikke 1000 protestunderskrifter, et halvt hundrede personlige historier eller gode argumenter kunne få bestyrelsen til at omgå deres beslutning og finde besparelserne et andet sted. Bestyrelsen har under hele forløbet sagt, at der ikke er noget at komme efter i beslutning om at lukke afdelingen på Langeland. Det er midlertidigt forkert, og jeg vil gerne præsentere tre grunde til hvorfor:

For det første. I redegørelsen til Region Syddanmark 14. januar skriver rektor for HF&VUC Fyn, Stig Holmelund Jarbøl: "Imidlertid har ingen borgere på Langeland mere end 75 minutters befordringstid til Svendborg med offentligt transportmiddel". Det er forkert. En hurtig søgning på DBS Rejseplanen viser, at der på hverdage er 28 forbindelser til og fra Hou til VUC i Svendborg. På kun én af de 28 afgange (kl. 05.44) kan turen gøres på 75 minutter. Laver man en søgning fra Strynø til VUC, er det ikke muligt for nogen af afgangene at holde sig inde for de 75 minutters befordringstid.

For det andet. I et svar til Regionsrådet 14. januar, skriver rektor Stig Holmelund Jarbøl videre: "Det er korrekt, at vores undervisningssted i Rudkøbing oplever et markant fald i aktiviteten på AVU. Faldet formodes at skyldes den høje beskæftigelse samt Langeland Kommunes ønske om at få ledige i praktik frem for uddannelse. Den samme tendens ses af aktiviteten på hf-enkeltfag". Det er en forkert formodning. Kommunalbestyrelsen på Langeland har oplyst, at man ikke ønsker at få ledige i praktik frem for uddannelse.

For det tredje. Beslutningen er forhastet og delvist hemmeligholdt for offentligheden. "Bestyrelsen besluttede på lukket møde 11. december 2018 at lukke undervisningsstedet på Langeland fra august 2019", står der i dagsordenen til bestyrelsesmødet den 21. januar 2019. Fra dette lukkede møde den 11. december er hverken offentliggjort dagsorden eller referat - det er således ikke muligt for offentligheden at få indblik i grundlaget for beslutningen, at se bestyrelsens kommentarer eller resultatet af en evt. afstemning - hvis bestyrelsen overhovedet har stemt om beslutningen.

Det var bare tre problematikker. Bestyrelsen har desværre heller ikke forholdt sig til, at der omkring 1. april skal udmøntes 60 millioner kroner til nødlidende VUC'er som følge af FGU-reformen. Udmøntningen og kriterierne er endnu ikke fastlagt. Og så er der slet ikke nævnt, at undervisningsministeren er indkaldt i samråd d. 29. januar for at svare på, hvorfor regeringens fortsætter med at skære på uddannelse, når det betyder lukninger rundt om i landet.

Tilbage står Langeland, kursisterne og medarbejdere på VUC som de helt store tabere. Men kampen er ikke forbi endnu. Jeg vil fortsætte arbejdet for at sikre, at det også i fremtiden er muligt for mennesker at få sig en uddannelse i alle dele af Danmark - også på Langeland.