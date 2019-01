Debat er blusset voldsomt op: Lohals var uden politi under hærværksepisode

En sag, hvor politiet valgte ikke at køre til Lohals sidste lørdag nat, har fået debatten om politiets tilstedeværelse på øen til at blusse op. Her blev en gymnasieklasse udsat for stenkast og hærværk mod deres biler.En mor advarede mod total lovløshed på Langeland, mens nogle lokale faktisk mener, at der er mere politi på øen, end der har været i mange år.

Maja Viberg fortæller, at gymnasieeleverne dog hverken føler sig utrygge eller bange.

Politiet beslutter ikke at køre til Lohals den nat.

Hun er sammen med 16 andre fra sin gymnasieklasse i Brønshøj på tur, og gymnasieeleverne har lejet et stort feriehus i Kronens Have i Lohals. Hun ringer til politiet lørdag, fordi to unge mænd har kastet sten mod huset og de biler, de har lånt af forældrene. Gymnasieeleverne fra Brønshøj har mødt de to unge mænd ved brugsen i Lohals tidligere på aftenen, hvor de spurgte, om der var fest og sagde, at de havde "masser af kokain". Gymnasieeleverne takkede dog pænt nej, da de skulle køre hjem tidligt søndag morgen. Den besked er de to mænd tilsyneladende utilfredse med, og under balladen ringer Maja Viberg 114.

Fyns Amts Avis har søgt aktindsigt i, hvor mange gange Politiet har været fysisk tilstede til opgaver på Langeland i 2016, 2017 og 2018.Det har været svært at finde præcise tal, og politiet har derfor skulle lavet dataudtræk fra alle deres sager. Politiet har derfor søgt på patrulje, indsatsleder, beredskabspatrulje, patruljehunde, efterforskningspatrulje, genbesøg og patruljering. Tallene indeholder altså ikke fotovogne og almindelig trafikkontrol. Politiet er nået frem til følgende tal medio december. Tallet for 2018 kan altså være en smule højere. 2016 468 2017 401 2018 517 Tallene indholder ikke frie patruljer og særlige indsatser eller tilstedeværelse af politiets mobile station.

Det er politiets vagtcentral i Odense, der styrer, hvor patruljevognene kører hen, og politiets egne tal viser, at de kører til Langeland cirka 500 gange om året, hvis man ikke tæller fartkontroller med.

Siden politistationen i Rudkøbing lukkede i 2016, har der kun været åbent i en såkaldt politibutik to timer om måneden på Langeland.

- Uanset de konkrete begivenheder er det helt uantageligt, at vi ikke kan tilkalde politi til Langeland - og den sædvanlige undskyldning, som henviser til "manglende ressourcer", er ikke acceptabel, skrev for eksempel Gert Ludwigs Rosing i dagene efter.

- Ingen hjælp at hente. Fandeme ikke i orden. Der hersker åbenbart total lovløshed på Langeland - sørgeligt, skrev hun, og flere lokale bakkede op.

Sagen har fået debatten om politiets tilstedeværelse på Langeland til at blusse op igen, efter en mor til en af eleverne, Camilla Damskov Overgaard Frederiksen, skrev på Facebook:

Blevet bedre

Andre langelændere mener, at politiet er mere til stede på Langeland, end de har været i mange år.

Blandt andre Jack Holm fra Simmerbølle, der i kraft af sit job som antennemontør kører meget på hele Langeland, også på de små veje tidligt om morgenen og sent om aftenen.

- Langeland har været lovløst land, men det er det faktisk ikke mere. Det er tydelig at se, at der er sket en ændring, mener Jack Holm.

Det er Jack Holms indtryk, at der er sket en markant forbedring af politiets indsats for cirka et år siden.

- Det er tydelig at se, at de er mere på Langeland, og jeg har selv ringet et par gange med en mistanke om spritbillister, og der nåede de faktisk at nappe én, før han nåede hjem, fortæller han.

Også Tage Svenning Andersen har tre gange inden for de seneste år ringet til politiet fra Rudkøbing, og han har oplevet at de kom frem i løbet af 20-30 minutter, og at han fik god hjælp.

- Det er ekstremt længe, når man står i situationen, men efterfølgende synes jeg, jeg fik god hjælp, siger han og understreger, at det var i Rudkøbing, og at det tager meget længere at køre til øens ender.

I forhold til sagen fra Kronens Have i Lohals har politiet nu oprettet en sag og har indledt en en efterforskning. Hvis nogen har oplysninger i sagen, vil politiet i øvrigt gerne tale med dem.