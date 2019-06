Debat: Trussel mod ø-skole skræmmer tilflyttere

Læserbrev: Atter en gang skal vi se, at lederen af Ørstedsskolen, Poul Børge Nielsen, trækker Strynø Skole-kortet, når der skal ske besparelser på skoleområdet i Langeland Kommune.

Er det nødvendigt at "true" vore børnefamilier?

De mange børnefamilier, der er tilflyttet Strynø, er netop kommet hertil for at give Deres børn en tryg og sikker opvækst.

Dette omfatter så absolut skolegang på Strynø skole fra 0. - 4. klasse, ligesom vores vuggestue og børnehave giver et trygt børneliv.

Vi anfægter ikke, at det er vanskeligt at finde besparelser på skoleområdet, men at bo på en ø, og få et lille ø-samfund til at fungere giver udfordringer - som vi ikke klager over - men at skulle leve med en konstant trussel fra en skoleledelse er uholdbart!

Hvad skal vi i bosætningsgruppen sige til de to børnefamilier, der i øjeblikket overvejer at flytte hertil, eller den nye familie med to børn der tilflytter d. 1/8?

At der har været stor tilflytning af børnefamilier de sidste år er en kendsgerning. Vi har regnet i procent flere børn på Strynø end gennemsnittet i Danmark.

Vi arbejder fortsat hårdt i Bosætningsgruppen for tilflytning til Strynø.

Der er rigtig mange børn fra Strynø, der bliver flyttet til Privatskoler på Langeland, efter deres gode år på Strynø skole. Kan man undres over det med den behandling, ledelsen på Ørstedsskolen udviser elever, forældre og vi andre Strynboer?

Hvad er alternativet til vore børnefamiliers bosætning her?

Lad os nu få ro på skoleområdet her, som vore politikere heldigvis har lovet os.

Tak til David Bernicken for en god leder i dagens Fyns Amts Avis.