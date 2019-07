Efter i et par dage at have brugt Torvet i Rudkøbing som base kan jeg konstatere, at mens et torv pr. definition burde virke som samlingspunkt, da har Torvet i Rudkøbing snarere en skræmmende funktion.

Midtvejs over torvepladsen ser jeg folk vende om, som om her slutter byen... ikke noget interessant at kigge på... ingen overraskelser... ingen sjove og anderledes oplevelser at bruge tid på.

Engang havde Rudkøbing et torv med appel. Det var selvfølgelig dengang, Rådhuset på Torvet var byens naturlige centrum, men det var også dengang, Torvet var kantet med træer.

I dag ligger torvepladsen som en gold stenørken - en relativ stor plads kun med fliser og sten virker ikke imødekommende, og faktisk minder de firkantede afgrænsningssten mere som tomme skulptursokler end som siddesten.

Derfor vil jeg foreslå, at Rudkøbing by inviterer lokale kunstnere til at bruge nogle af stenene som base for ny kunst.

Både for at gøre Torvet til en særlig oplevelse, men også for at minde byen og resten af Langeland om, at vi her på øen har en helt speciel ressource - nemlig de mange billedkunstnere.

Efter at have oplevet SkulpturBy Give har jeg spekuleret over, hvorfor det er en by i Midtjylland og ikke min by, Rudkøbing, der har fået ideen til at promovere kunsten - og sælge den.

I Give køber kommunen ikke skulpturerne, men henter og bringer dem og tager en vis provision ved salg.

Ideen er oplagt til Rudkøbing. Ikke mindst fordi vi har alle soklerne i forvejen.