Debat: Stem en lokal ind på Christiansborg

Ved dette valg til Folketinget har vi en enestående chance for igen at få en lokal socialdemokratisk stemme på Christiansborg.

Vi har stemmerne, og vi har kandidaten.

I Fyns Storkreds er der fem socialdemokratiske medlemmer af Folketinget, men ingen fra Sydfyn og Langeland. Det har der ikke været siden 2005, men det skal vi have igen. Det er vigtigt. Men det kræver, vi stemmer personligt på Bjørn Brandenborg - vores lokale kandidat. Ved sidste valg i 2015 stemte mere end 12.000 på Socialdemokratiet i Svendborg Kredsen, men kun 1.200 på den lokale kandidat og mere end 7.000 stemmer på partiet. Resten af stemmerne var på andre kandidater fra det øvrige Fyn, Det yderste socialdemokratiske mandat kostede den gang 3.811 stemmer, så vi kan få en lokal kandidat på tinge igen, hvis vi vil og stemmer personligt på Bjørn. Bjørn er født og opvokset i Svendborg og bor i Strandgade i Rudkøbing. Jeg kender Bjørn som en energisk, myreflittig og talentfuld ung mand, som vil være en særdeles kompetent lokal stemme på tinge. Han arbejder benhårdt på, at vi alle skal have lige muligheder, og at vi skal kunne arbejde, leve og bo alle steder. Jeg anbefaler derfor at stemme personligt på Bjørn Brandenborg til valget den 5. juni. Så bliver afstanden til Christiansborg mindre.