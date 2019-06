Debat: Sommerfugleøen Langeland - et nyt brand?

Læserbrev: Jeg fik forleden den tanke, at Langeland kunne blive blive kendt som sommerfugleøen!

Hvorfra min første indskydelse til ideen kom fra, er jeg ikke sikker på, men da tanken først var opstået, kom der hurtigt flere associationer i kølvandet på den, og det virkede pludselig oplagt, da der er allerede eksisterer begivenheder og lignende, hvori sommerfuglen er den røde tråd.

De kommer her i vilkårlig rækkefølge, frit fra leveren :

1. H.C. Ørsted fandt på ordet sommerfugl.

2. Hvert år uddeles H.C. Ørsted prisen (en sommerfugl smukt udført af Sabine Majus) til en forsker, som bla. formår at formidle Ørsteds mangfoldige indflydelse.

3. Farverige sommerfugle i bemalet træ har allerede "invaderet" øen på husgavle i Rudkøbing og spreder sig fortsat og lyser op, også syd- og nordpå.

4. I TICKON parken i Tranekær er et land-art projekt af den amerikanske biolog og kunstner Brandon Ballengee fornylig blevet godkendt til udførelse; det betegnes som en slags kærlighedshotel for natsværmere (som også er en sommerfugl), og som efter planen skal påbegyndes til aug./sept.

Mange "projekter" kunne tilkobles ideen om Langeland som sommerfugleø. F.eks. synes jeg, at det ville være intet mindre end fantastisk, hvis vi på Langeland kunne gøre en særlig stor indsats for miljøet ved at skabe et attraktivt og frugtbart miljø til sommerfugle (der ligesom andre insekter er en truet art) ved at skabe arealer over hele øen med planter og blomster m.m., som er gunstige for deres trivsel (dette må også siges at lægge sig lige midt i tidens trend hvad klima og bæredygtighed angår, men det er jo ikke bare en døgnflue; det er af allerhøjeste nødvendighed at skabe balance i naturen nu og helst i al evighed, amen!), et slags sommerfuglereservat.

Som en del af brandet kunne man også lave et fedt logo indbefattende både Langeland og sommerfugl (lav en konkurrence hvor alle kan komme med forslag). Øens kunstnere kunne lave en udstilling med værker, hvori sommerfuglen indgår, temadage i skolerne i krea m.m., og i det hele taget ser jeg et potentiale, som kan brede sig som ringe i vandet (med et andet ord : sommerfugleeffekten!) indenfor mange områder inkl. erhvervet, hvis ideen bliver til noget, som folk tager til sig og har lyst til. Sommerfuglekager, -kjoler, -smykker, -huse, -frisurer (!), -plakater, -postkort, -frimærker (nå nej, de er nok snart fortid), æterisk olie fra sommerfuglebuske, et sommerfuglelegat til en særlig farverig person, eller hvad med en sommerfuglesymfoni - ret poetisk! Et sommerfuglestipendie, you name it...

For mig symboliserer sommerfuglen bl.a. mangfoldighed, farverigdom og stor skønhed. Ikke et dårligt brand for Langeland ovenikøbet!. Jeg kan godt se det for mig. (Og, by the way, på engelsk lyder det også flot : The Butterfly Island - og på tysk : Die Inseln der Schmetterlingen).

Jeg får sommerfugle i maven bare ved tanken!