Debat: Mangel på sommerhuse koster Langeland dyrt

Ud af 600 sommerhuse på Langeland har vi lige nu nul ledige i næste uge hos sommerhussøgemaskinen campaya.dk, hvilket i praksis vil sige, at der er udsolgt. Den store efterspørgsel er selvfølgelig enormt positivt, men der er også en bagside af medaljen.

Tallene er trukket fra vores sommerhussøgemaskine, som rummer størstedelen af de danske udlejningssommerhuse fra både store og små udlejningsbureauer og private.

Det er ikke noget nyt, at sommerhusene er populære i højsæsonen. Det nye er, at sommerhusene i år er lejet ud langt tidligere end sædvanligvis, og det understreger behovet for at få gjort flere sommerhuse tilgængelig for udlejning i højsæsonen.

Hvis det ikke sker, kommer Langeland til at gå glip af millioner i turismeindtægter hvert eneste år.

Ifølge Feriehusudlejernes Brancheforening giver ét udlejningssommerhus samlet en turismeindtægt på årsbasis på 300.000 kroner, når de besøgendes øvrige forbrug på ferien regnes med. Et tal, der virker meget sandsynligt. Et gennemsnitssommerhus genererer 130.000-160.000 i ren lejeindtægt årligt.

Mit bud vil være, at der lige nu kan lejes minimum 100 sommerhuse mere ud på Langelandi højsæsonen. Sandsynligvis endnu flere. Efterspørgslen er enorm, og vi og vores kollegaer i udlejningsbranchen siger hver dag nej til mange, der gerne vil leje.

Men hvad kan der så gøres, for at få flere sommerhuse gjort tilgængelige for udlejning?

Den forhenværende regering hævede det skattefrie bundfradrag for udlejning gennem bureau fra 21.900 til 40.900, uden at det endnu har gjort noget nævneværdigt for kapaciteten.

En analyse fra Dansk Kyst- & Naturturisme (side 53) viser dog, at øget indtjening ved udlejning er det, flest sommerhusejere, der ikke udlejer lige nu, ønsker, hvis de skulle begynde at leje ud. Så måske mangler vi bare endnu at se effekterne af det forhøjede fradrag.

Men ellers er mit bud, at vi mest af alt mangler at få bredt fortællingen om, hvor meget godt et af de sommerhuse, der ellers bare står tomt store dele af året, faktisk kan gøre for lokalområdet, hvis det sættes til udlejning. Et gennemsnitligt sommerhus, der ikke lejes ud, bruges faktisk kun 60-70 dage om året og står således ubrugt hen cirka 300 dage hvert år.

I et økonomisk perspektiv bidrager sommerhusudlejningen enormt til indtjeningen i butikker, restauranter, attraktioner mv. i nærområderne. Mange sommerhusejere er typisk stærkt lokalt forankret og har stor interesse i at støtte lokalmiljøet. Det er der i høj grad mulighed for at gøre ved at sætte ikke særligt brugte sommerhuse til udlejning bare en lille del af året. Hvis det personlige sommerhusbrug tillader det, det er klart.

Hvis et sommerhus fx udlejes til 150.000 kroner årligt, vil sommerhusgæsterne typisk smide et tilsvarende beløb direkte i kasseaparaterne rundt omkring ved de lokale handlende. Så det er store beløb, det handler om.

Hvert år, hvor vi som branche må melde om udsolgt, betyder det et kæmpe tab af indkomst til lokalområdet.