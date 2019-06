Debat: Langelands fremtid - fremtidens Langeland

I den aktuelle Langeland Kommunes planstrategi 2019-2031 beskriver de lokale politikere, hvilken retning Langeland skal udvikles i. Hvad skal prioriteres højest? Hvad skal ikke prioriteres? "Planstrategien beskriver vores politiske visioner og strategier for kommunens fortsatte udvikling", står der. Det hele er samlet under visionen: "Levende Langeland - Et godt sted at bo" og yderligere forklares, at "Visionen skal bæres frem af fem udvalgte fokusområder som er særlig vigtige: Bosætning, turisme, erhverv, infrastruktur, kultur og fællesskaber. " Planen beskriver med sin vision og strategier Langelands fremtid og fremtiden på Langeland. Men er strategien rigtig, rummer planen dine visioner for Langeland i fremtiden? I Alternativet og Radikale Venstre på Langeland og Strynø mener vi ikke, politikerne har fået det hele og heller ikke det vigtigste med. Vi savner især indsatsen for naturen, klimaet, miljøet, det rene drikkevand og vores kulturmiljøer, og vi er på vej med kommentarer til strategien. Frem til den 1. august har alle nemlig mulighed for at kommentere vores kommunalpolitikeres plan. Så hvad mener du? Læs planstrategien og send din mening til politikerne, så vi sammen kan skabe det Langeland, der også er dit. Vær med til at tegne Langelands fremtid og fremtidens Langeland NB: Hele planen kan læses på Langeland Kommunes hjemmeside: http://www.langelandkommune.dk/Borger/By_lanskabsplan/Teaser%20Forslag%20Planstrategi%202019