Debat: Langeland ligger i bund

Læserbrev: Hvor ofte har vi ikke læst denne overskrift i avisen og derefter flovt kigget ned i jorden.

Forleden dag kunne man læse, at prisen på en musikskoletime på Langeland var i bund sammen med Ærø. I Odense og Svendborg var prisen dobbelt så høj. Det er der god grund til at juble over. Her på øen kan vi bryste os af en mangeårig flot musikskoletradition, som har fostret og gavnet mange unge talenter.

Der er flere statistikker, hvor vi ligger og roder nede i bunden: Huspriser, bandekriminalitet, fly- og togforsinkelser, terrorisme, skattebedrageri, politivold, udskrivning af p-bøder.

Det behøver skam ikke være dårligt at ligge i bunden.