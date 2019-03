Debat: Hovedvej 9 og skal færgerne lukke

LÆSERDEBAT: Langeland har brug for en meget bedre hovedvej 9 mellem Spodsbjerg og Svendborg nu.

Hurra - Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti præsenteret en større aftale om trafikforbedringer herunder kapacitetsforbedringer på Rute 9 mellem Maribo og Svendborg (Nørreballe mv.). Hvilket er rigtig godt for lokalområdet.

Desværre skal projektet først skal starte op i 2024, og der er afsat 0,1 milliarder kroner. Jeg synes, det er en postgang for sent - Langeland har brug for den investering nu.

På Langeland er der brug for at investere i lokalsamfundet, og i infrastrukturen til og fra Langeland.

Er færgerne mellem Langeland og Lolland ved at lukke?

Spodsbjerg-Tårs: Færgeruten mister kunder til Storebæltsbroen står der i overskriften på faa.dk her den 18. marts. Skyldes det de nedsatte priser på Storebæltsbroen?

Nej, det tror jeg ikke - årsagen skal findes i den elendige kapacitet på hovedvej 9.

Turen i bil fra Spodsbjerg hen over Langeland, over Siø og over Tåsinge til Svendborg og den anden vej tilbage - Ja, den er bare så snørklet og tager ufattelig lang tid. Ruten går via Rudkøbing oftest meget langsomt, hen over den ufattelig slidte Langelandsbro, hvor der ofte kun er en farbar vejbane, herefter går turen igennem små byer på Tåsinge, hvor der forståeligt er fartbegrænsning på 50 km/timen.

Her er brug for en anden og bedre vejføring, udenom de små byer, og med en motortrafikvej - samt en helt ny Langelandsbro - fra Rudkøbing til Svendborg.

Turen er en daglig udfordring for pendlere og andre, som færdes på Rute 9.

Det er så vigtigt for lokalområdet på Langeland, at kapacitetsforbedringerne fremskyndes og sættes i gang straks -er alternativet ellers, at færgeruten Spodsbjerg-Tårs lukker?

Det kan jeg ikke acceptere - hovedvej 9 skal forbedres straks.