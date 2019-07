Debat: Gintbergs parodi på Langeland efterlader negativt indtryk

Min kone og jeg flyttede til Langeland (Bøstrup) i 1966 og flyttede fra øen i 2005. Lige fra vi kom, oplevede vi øen som et meget åbent og gæstfrit samfund. Som skolefolk fik vi mulighed for at eksperimentere med nye undervisningsformer. Vi havde i vores skoledistrikt både venstreorienterede og lesbiske kollektiver, som blev modtaget meget positivt. Vi har gennem alle årene beundret, hvor meget initiativ, der er blevet udvist på øen . Og hvordan frivillig arbejdskraft har muliggjort bl.a. biograf, golfklub, medicinhaver og fællesskabet i Lohals.

Så det var noget af en nedtur at se Gintbergs parodi på Langeland. Her blev gamle modsætninger mellem nord og syd fremhævet. Et besøg hos et par gamle kommunister modsagde nærmest Gintbergs forsøg på at skildre et reaktionært og lukket samfund.

Tænk, at folk, der ikke kender Langeland, skal efterlades med et så negativt billede af øen.