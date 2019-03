Debat: Er lægevagten i Rudkøbing til stede eller hvad?

LÆSERDEBAT: Udkantsdanmark virker ikke.

Dette er indgangen til Sundhedshuset i Rudkøbing. Til venstre går man ind til Jobcenteret og til højre til Lægevagten. I Jobcenterets åbningstid virker indgangen - åbner automatisk som i et supermarked. Udenfor Jobcenterets åbningstid virker den ikke.

I de seneste TO år har jeg været med patienter til Lægevagten 10-12 gange. Altid til en tid, som er aftalt telefonisk med lægevagten i Region Syddanmark. Mørk aften eller weekend.

Hver eneste gang er der problemer med at komme ind. Til højre sidder der en "dørtelefon", hvor man skal trykke på en knap for at komme i kontakt med lægen i lægelokalet, som så skal kunne trykke på en knap for at åbne indgangen. Men det virker ikke! Og for at man ikke skal være i tvivl, så står der et lille skilt, hvor der står virker ikke. Skiltet har været der permanent i de to år, hvor jeg er kommet der. Banker man på glasdøren - det virker ikke - der er for langt hen til lægelokalet.

Første gang forsøgte vi at gå rundt om bygningen for at finde et vindue, vi kunne banke på . Det fandt vi ikke. En anden gang var jeg der med en kvinde, der havde voldsomme mavesmerter pga. galdesten. Vi kunne ikke komme ind - hun lå udenfor på fliserne i bidende frost i 20 minutter. En anden gang - hvor der var flere andre patienter, der ventede med aftalt tid - var lægen der slet ikke. Jeg ringede til lægevagten i Region Syddanmark - de beklagede - men lægen var i Svendborg og ville formentlig komme i løbet af en halv times tid. Da lægen endelig kom - i stedet for lige at gå ind og lukke folk ind i varmen og lyset - blev han siddende udenfor i sin bil for at ordne nødvendige samtaler på mobilen. En anden gang var der en venlig taxachauffør, der ventede udenfor - han lukkede os ind - han havde kode eller kort, så han kunne åbne.

Hver gang har jeg talt med lægen om problemerne med at komme ind - svarer de, at ja, der er store problemer med den indgang, den virker ikke. En gang var der en læge, der fortalte, at der faktisk var en patient, der var ved at dø, fordi indgangen ikke åbnede.

Forleden dag var jeg der igen - da virkede dørtelefonen - jeg trykkede selvom der står virker ikke - men lægen kunne ikke åbne indefra, så hun måtte forlade sin patient for at komme ud og åbne.

Det er mildest talt elendigt - er det mon fordi "ansvaret" til venstre er Langelands Kommunes (Jobcenteret) og til højre er det Region Syddanmarks (lægevagten)?

Fyns Amts Avis har forelagt læserbrevet for Region Syddanmark. Her svarer vicevagtchef i lægevægten, Klaus Pedersen:

- Når flere mennesker skal betjene samme system, som det er tilfældet her, kan der opstå fejl. Jeg har ikke hørt, at der skulle have været problemer de seneste måneder, men oplever folk, at de ikke kan komme ind, skal de ringe til lægevagten med det samme.

- Systemet er bygget op på den måde, at en sekretær i Kolding kan betjene alle de steder i Region Syddanmark, hvor patienter og deres ledsagere ikke selv kan gå ind. Udover Rudkøbing er det blandt andet Faaborg og Assens, men ikke Svendborg, hvor der er skadestue. Det skal fungere, så folk kan komme ind i venteværelset, hvis lægen er lidt forsinket i den igangværende behandling.

- Og det er altså nødvendigt at låse, da lægevagten er i bygningen uden for Jobcentrets åbningstid. Man skal ikke bare kunne gå ind fra gaden og så komme videre ind i Jobcentret.

- Vi har en medarbejder, der tager rundt til samtlige steder, hvor vi har lægevagt, for at fylde medicin i skabene og sørge for, at lokalerne er velfungerende. Jeg vil bede hende om at tage et ekstra besøg i Rudkøbing.