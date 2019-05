Debat: En dygtig og effektiv politiker

LÆSERBREV: Den 47-årige assurandør Jørgen Nielsen, mangeårigt aktivt medlem af den konservative vælgerforening på Langeland, er klar til en plads i Folketinget.

Jørgen Nielsen er formand for Fyns Storkreds, den konservative overbygning på de lokale vælgerforeninger på Fyn, og har en plads i Det Konservative Folkepartis Hovedbestyrelse.

Jeg vil blot nævne nogle af de mange ting, Jørgen Nielsen arbejder for: økonomisk balance mellem kommunerne, synligt politi i yderkommunerne, forbedring af Rute 9 mellem Spodsbjerg og Svendborg, fremskudt færgeleje i Taars, en bro fra Fyn til Als, flygtninge- og indvandrerpolitik er andet end had, alle skal have deres egen læge - familielægen - og i den forbindelse også en lægevagt på Sydfyn efter kl. 22, fødeafdelingen på Svendborg Sygehus skal bevares.

Det er Jørgen Nielsens grundholdning, at der skal skabes vækst for at kunne skabe bedre velfærd, og hans interesser spænder vidt. Blandt andet er han medlem af kommunens borgerinddragelsesudvalg, politisk udpeget repræsentant for Langeland Forsyning og formand for Radio Langeland.

Jørgen Nielsen, der er født og opvokset på Langeland, er en dygtig og effektiv politiker, der vil gøre alt hvad han kan for Langeland, Ærø og Sydfyn.

Jeg kan derfor varmt anbefale at stemme på Jørgen Nielsen - Liste C - Det Konservative Folkeparti.