For fjorten år siden var Kvindernes Internationale Kampdag 8. marts er fænomen, som kvinderne på Langeland naturligvis kendte til, men ikke aktivt deltog i. Det ændrede sig med første arrangement i 8. martsgruppen Langeland, da der blev indbudt til fest på Langelands Museum med fotoudstillingen "Kvindeliv på Langeland".

Bag ideen stod fire kvinder, kommunalpolitiker Helle Hansen, journalist Jette Purup samt to gymnasieelever, Tine Kær Elmerdal (dengang Nielsen) og Nynne Boysen Faartoft (som i en kort overgang vendte tilbage til Langeland som lokalredaktør for Langelands-redaktionen).

Til udstillingen havde langelandske kvinder indsendt fotos af kvinder fra hele verden, 200 deltog i ferniseringen og mindst 1.000 mennesker så udstillingen.

- Det var noget af et projekt - at indsamle og holde rede på de mange fotos, som fyldte alle vægge i museets udstillingsbygning i Østergade, husker Tine Kær Elmerdal, som i dag er folkeskolelærer i Svendborg efter en årrække i København: - Da det først rullede, kom der damer med bunker af fotos.

- Men jeg kan huske, at det var vigtigt for os, at 8. marts skulle være en fest - ikke en kamp. Vi fejrede dagen med Balkanmusik og modeopvisning. Det fantastiske for os alle var, at vi aldrig havde prøvet at samle så mange mennesker på tværs af generationer, noterer hun og tilføjer, at 8. Martsgruppen Langeland lagde stor vægt på, at dagen ikke skulle handle om røde strømper eller at smide BH'en, men være en måde at opdage andre kvinders kompetencer på.

Derfor er der heller ingen kamp at spore i det logo for dagen, som Tine tegnede.

- Vi sad alle fire og doodlede lidt, og så blev min tegning til en dame med noget indeni, fortæller hun.

- Jeg havde tegnet munden lidt udenfor ansigtet. Men de andre syntes, det flækkede hovedet. Det var også den eneste ændring.

Logoet er siden blevet udleveret til samtlige oplægsholdere til 8. marts-festen. Det vil sige, at der er indrammet små hundrede af Tine Kær Elmerdals billeder efterhånden.