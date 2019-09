DF vil flytte langelandsk hjemmepleje til nedlagt skole i Tryggelev: Masser af plads

Kim Welcher (DF) er uenig i forslaget om at etablere p-pladser til hjemmeplejen foran Humble Skoles indgang. Han foreslår, at hjemmeplejen i stedet flytter til den gamle Tryggelev Skole.

HUMBLE/TRYGGELEV: Drop tankerne om at flytte Humbles hjemmepleje til Hallinggade 23 lige over for Humble Skole. Flyt den i stedet til den gamle Tryggelev Skole.

Sådan lyder forslaget fra Kim Welcher (DF), medlem af kommunalbestyrelsen og af Økonomiudvalget efter, at Økonomiudvalget forleden så på sagen.

Fyns Amts Avis har tidligere beskrevet, hvad andre partier mener i sagen, men kunne ikke få fat i Kim Welcher lige efter mødet i Økonomiudvalget.

Sagen har kørt længe og under forskellige former. Herunder en høring, der blev sat i gang i skolernes sommerferie, hvilket medførte kritik fra skolebestyrelsen ved Humble Skole.

- Ved at flytte hjemmeplejen til Tryggelev gl. Skole undgår vi at skulle inddrage noget af asfaltarealet foran Humble Skole. Og en ny rapport frikender den gamle skole i Tryggelev for enhver mistanke om skimmelsvamp og andre sundhedsskadelige ting, nævner Kim Welcher.

- Bygningen er også fremtidssikret til eventuelle udvidelser af hjemmeplejen i takt med, at der kommer flere ældre. Og gymnastiksalen kan indrettes til minidepot, så vi kan have kørestole, stokke og andre hjælpemidler lige ved hånden. Det sparer tid, penge og CO2-udslip, når tingene skal ud til borgerne, tilføjer Kim Welcher.

I debatten har nogle fremhævet, at asfaltarealet ved Humble Skole ikke bliver brugt ret meget. Det argument affærdiger han.

- Det passer simpelthen ikke. Jeg kan huske tilbage, da jeg var otte år og gik på Humble Skole. Vi spillede fodbold på arealet, og det blev brugt så meget, at man på et tidspunkt lukkede af for skolebussen, der ellers havde brugt det til at køre en sløjfe.

Som omtalt i tirsdagens udgave af Fyns Amts Avis vil fire ud af syv medlemmer i Økonomiudvalget vælge den såkaldte model 12, hvor de fleste p-pladser lægges i haven til Hallinggade 23, men hvor man også inddrager noget af asfaltarealet foran skolens indgang. De andre vil have sagen tilbage til behandling i forvaltningen.