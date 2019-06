DF på Langelandsbroen: Til kamp for en forbedret rute 9

LANGELAND: Morgenduelige trafikanter fik mandag mulighed for at møde DFs folketingskandidat i Svendborg-Langelandskredsen, Eva Jørgensen. Hun havde taget opstilling på Langelandsbroen ved lysreguleringen. Her stod Dansk Folkeparti Langeland sammen med hende for at tale med dem, der holdt for rødt lys på grund af det igangværende vejarbejde. - De skal dagligt leve med af skulle færdes ad den totalt elendige og snørklede rute 9. Det skal vi have gjort noget ved, fastslår Eva Jørgensen. - Jeg vil kæmpe for en meget bedre vej. Jeg vil arbejde benhårdt for en ny og direkte fire-sporet motortrafik-/omfartsvej fra Svendborg, via Rudkøbing over Langeland og til Spodsbjerg, siger hun. Vejføringen skal udenom de små byer på Tåsinge, som også lider under den tunge og massive trafik, tilføjer Eva Jørgensen. En forbedret rute 9 vil give bedre muligheder for et Danmark i balance, og for bedre bosætningsmuligheder på Langeland, understreger folketingskandidaten, som nåede at tale med 75-100 trafikanter.