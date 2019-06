Cykelløb på langs: Tullebølle lægger asfalt til DM i paracykling

Tullebølle: Når paracyklisterne til Langeland Handbike Open den 16. juni drøner afsted på de langelandske veje, bliver det med en anelse mere kolorit. For i år er løbet også vært for DM i paracykling.

- Vi er rigtig glade og stolte over, at Parasport Danmark vil have os til at afholde DM. Vi er vant til det her setup, så det er en blåstempling af vores projekt, siger arrangør og formand for Handbike Danmark, Jesper Overgaard.

Cykelløbet bliver afholdt i samarbejde med Tranekær Tullebølle Idrætsforening og Langeland Kommune. Formand for Sundhedsudvalget og viceborgmester i Langeland Kommune, Lisa Pihl (S), har store roser til Jesper Overgaard for det arbejde, han har lagt i projektet.

- Det er helt fantastisk, det Jesper gør. Det er et smaddergodt initiativ, og at det nu bliver til DM er Jespers fortjeneste. Det bakker vi selvfølgelig op om fra kommunens side, siger Lisa Pihl, der gennem flere år har været med til at åbne løbet.

Oprindeligt skulle Esbjerg være vært for DM, men da de meldte fra, fik Jesper Overgaard og Handbike Danmark tilbuddet om at afholde det i forbindelse med Langeland Handbike Open.

Foreløbig har 21 paraatleter meldt sig til, og det tal, forventer Jesper Overgaard, vil stige.

- Vi skulle gerne op på i hvert fald 35 tilmeldte, men der er heldigvis stadig lidt tid, så jeg tror også på, vi får, siger han.