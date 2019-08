Connie kigger på klimaet: Eks-minister og tidligere EU-kommissær til foredrag på Langeland

Rudkøbing: Tidligere miljøminister og tidligere EU-kommissær Connie Hedegaard gæster Langeland torsdag den 29. august til foredrag om, hvordan vi skal håndtere klimaet. Det er på invitation af Folkeuniversitetet Langeland, og foredraget finder sted i Sognehuset på Torvet i Rudkøbing klokken 10-12. Det noget tidlige tidspunkt var det eneste mulige, oplyser arrangørerne.

I sit foredrag taler Connie Hedegaard, der som minister og kommissær var medlem af Det konservative Folkeparti, om, hvordan vi på en succesfuld måde kan forene klima-udfordringerne, den stigende befolkning på kloden og den vækst, som vi har brug for. Hvad kan politikerne og erhvervslivet gøre, og hvad skal vi alle som ansvarlige borgere gøre?

I invitationen til arrangementet lyder det blandt andet:

"Jamen vi i Danmark er da allerede et foregangsland, er vi ikke? Vi er da i hvert fald i front, hvad angår vindenergi. Faktum er imidlertid, at medens menneskeheden under eet bruger 1,75 gange de ressourcer, kloden kan genskabe på et år, så ville det, hvis alle levede, som vi gør i Danmark, kræve fire jordkloder."

Entreen er sat til 50 kroner.