Computerangreb: Alle bookinger forsvandt på restaurant

Et computerangreb smadrede alle bookinger fra før 5. marts hos Restaurant Generalen i Tranekær - Christian Pichardt håber at få kontakt med alle.

TRANEKÆR: Et computernedbrud, formodentlig forårsaget af en inficeret mail, smadrede i sidste uge alle kalenderbookinger, mails og kontaktoplysninger hos Jeanette og Christian Pichardt, der driver Restaurant Generalen i Tranekær her lige inden sommersæsonen rigtigt får luft under vingerne.

Computerens indhold kan genopbygges, men kun fra 5. marts. Og det har vist sig umuligt at reetablere informationerne i computeren. Dele af aftalerne er gemt på en backup, men det er langtfra alt.

- Hovedparten af sommerens bookinger er foretaget længe før den 5. marts, fortæller Christian Pichardt, der sammen med hustruen Jeanette har brugt weekenden til at ringe til så mange af de kontakter de ved, de har lavet aftaler med.

- Vi har heldigvis en almindelig sort Mayland-kalender, som vi også skriver aftaler ind i for at have et overblik. Men de mails vi har sendt frem og tilbage med kunderne, hvor vi blandt andet aftaler menu er væk, fortæller Christian Pichardt.

- Vi fortsætter med at ringe rundt til alle dem, vi har i kalenderen bryllupper, konfirmationer og andre fester. Vi har god lokal kontakt til Bergholdt som har flere busselskaber booket her og på samme måde med Vitus-rejser i København. Dem kan vi umiddelbart genskabe, siger Christian Pichardt, der også har bookinger til bed & breakfast lejligheder.

-Vi har styr på de fleste bookinger i lejlighederne, men vi friholder en lejlighed sommeren over, så vi er helt sikre på, at vi kan indlogere gæsterne.

- Det jeg er mest bekymret for er de enkeltbookinger, som måske gælder en lokal forening eller et menighedsråd, som jeg ved vi har aftaler med, som måske skal spise frokost hos os eller drikke kaffe i forbindelse med besøg i Medicinhaverne. De må meget gerne ringe til os, hvis det hører om det her. I det hele taget vil vi gerne have, at alle der har lavet aftaler med os kontakter os, så vi er helt sikre på, at vi ikke overser nogle aftaler, siger Christian Pichardt, der er stærkt bekymret for hvad det kan betyde for hans virksomhed.

Hvis man ved man har booket hos restaurant Generalen, kan man ringe til Christian Pichardt på telefon 62533303 eller sende en mail til: pichardts@mail.dk