Chefen for regionens lægevagt: Sikkerheden taler for at lukke små steder

RUDKØBING: Når chefen for lægevagten i Region Syddanmark, Ole Holm Thomsen, skal begrunde de praktiserende lægers ønske om at lukke flere af lægevagtens afdelinger her i regionen, er der to hovedargumenter.

- Det ene er, at Region Syddanmark med 21 lægevagter har rigtigt mange steder. I en sammenlignelig region, Midtjylland, der ligner vores meget både med geografisk udstrækning og antal indbyggere, kan de klare sig med syv-otte. Lægevagten i Rudkøbing bruges meget lidt, under 2000 konsultationer årligt for et sted med åbent hver aften på hverdage og to gange om dagen i weekender og på helligdage. For det andet er der det patientsikkerhedsmæssige, og vi kan jo ikke have alt alle vegne, siger Ole Holm Thomsen.

Han afviser at sætte navn på de steder, som de praktiserende læger mener, at man kan lukke.

- Men der er flere steder, hvor lægen ikke har noget hjælpepersonale, og vi har set eksempler med meget alvorligt syge, hvor det viste sig nødvendigt. Vi må have sikkerheden i top. Vi plejer at sige, at man i nogle tilfælde kan transportere sig til et større sted, og i andre tilfælde skal man transporteres til et større sted, påpeger han.

- Fra politisk hold har der i Region Syddanmark været et ønske om mindre end 30 km til et konsultationssted med ganske særlige undtagelser, men hvad vægter højest? Sikkerhed eller nærhed? Vi prioriterer sikkerheden, tilføjer chefen for den syddanske lægevagt.

Hvor mange enheder, lægerne gerne vil have med i en ny aftale, ligger ikke fast, men 10-12 stykker lyder realistisk, mener Ole Holm Thomsen.

- Nu ligger Rudkøbing jo lige ved Tåsinge. Kunne man eksempelvis ikke sige, at folk fra den sydlige del af Tåsinge skulle til Rudkøbing i stedet for Svendborg?

- Nej, det giver ikke mening. Så mange bor der jo heller ikke på Tåsinge, og man kan ikke tvinge folk til at tage til Rudkøbing, hvis de hellere vil til Svendborg.

SFs regionsrådsmedlem Annette Blynel mener, at I praktiserende læger tager for mange nye opgaver ind, blandt andet hjemmebesøg hos terminale (døende) patienter og helhedssamtaler med socialt udsatte, og at det kan give besvær med bemandingen af lægevagten?

- Jeg forstår ikke argumentet. Det har ingen sammenhæng med det andet. De opgaver er en del af vores overenskomst.

Den nuværende aftale om lægevagter har ingen udløbsdato og fortsætter, indtil man eventuelt får indgået samt godkendt en ny aftale.