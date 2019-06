Catrine Madelaire ny redaktør på Langeland

LANGELAND: 1. august tiltræder Catrine Madelaire som ny redaktør på Fyns Amts Avis og Øboen.

42-årige Catrine Madelaire har de seneste to år været ansat som Langeland Kommunes første kommunikationskonsulent.

Hun er uddannet journalist fra Roskilde Universitetscenter i 2006 og har blandt andet arbejdet på Berlingske Tidende, hvor hun var med til at starte web-siden business.dk. Hun har i en årrække været ansat i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, inden hun og familien flyttede til Løkkeby på Langeland i 2015 i det, der i en årrække var familiens sommerhus.

Her har hun arbejdet som freelancejournalist, hvor hun blandt andet havde opgaver for Asylcenter Holmegaard, inden hun i 2017 fik jobbet som kommunens første kommunikationskonsulent.

Nu flytter hun om på den anden side af bordet.

- Det er selvfølgelig en afgørende forskel. Jeg får langt friere tøjler til at gå efter det, vi på redaktionen synes, er vigtigt, og det er selvfølgelig en afgørende forskel fra mit tidligere job. Men jeg vil sige, at jeg har stor respekt for de mange dygtige mennesker, jeg har arbejdet sammen med de seneste år, siger hun.

- Jeg er uddannet journalist og jeg brænder for at formidle de vigtige ting både lokalt blandt langelænderne, i kommunen og i erhvervslivet. Jeg synes, det er en rigtig spændende mulighed at få lov til at sætte mig i redaktørstolen og være med til at fortælle de vigtige ting, der sker på Langeland og Strynø. Jeg er imponeret over de mange mennesker, der hver dag gør en forskel med det, de brænder for. Det er sjovt at tænke på, hvor forskelligt det er fra det København, jeg kom fra for fire år siden. Hvis københavnerne var ligeså engagerede som langelænderne, ville København se meget anderledes ud, siger hun.

- Her sker så meget på Langeland og Strynø, som er både vigtigt og relevant. Vi kan ikke dække det hele, for der er ikke plads i avisen, derfor bliver vi nødt til at vælge, siger hun.

Catrine Madelaire har to sønner på syv og10 år, den yngste går på Kassebølle Friskole, den ældste er netop startet på Byskolen i Svendborg, hvor børnenes far bor. I sin fritid dyrker hun yoga og løb.

Catrine Madelaire blev valgt i et stærkt felt af 18 ansøgere til stillingen som redaktør.

Hun skal være redaktør for både Fyns Amts Avis og Ugeavisen Øboen og er med til at vælge den såkaldte tovholder, der ansættes på Øboen i løbet af næste uge som erstatning for redaktør Bjarne Selvager Hansen, der stoppede tidligere på året.