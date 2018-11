Byggegrunde på Langeland: Kommunen vil selv styre salgslisten

Flertal i politisk udvalg vil have, at kommunen selv står for salget med egne mindstepriser - en enkelt vil lade ejendomsmæglere klare sagen.

Langeland: Der kommer 33 kommunale byggegrunde i udbud i januar, men der er politisk uenighed om, hvordan det skal foregå. Står det til flertallet i Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget, skal Langeland Kommune selv stå for salget. Et tilbud fra tre ejendomsmæglere vil blive for dyrt for kommunen, mener direktionen, og samme holdning har altså flertallet i udvalget.

De tre ejendomsmæglere har sat en udbuds- og mindstepris samt givet tilbuddet under forudsætning af; at byggepligten ophæves, at køber først skal betale tilslutningsbidrag ved bebyggelse, og at det i Ørstedbyen i Rudkøbing skal være muligt at sammenlægge to grunde til én og dermed kun betale én tilslutningsafgift. Men de betingelser vil udvalgsflertallet altså ikke være med til. Sagen skal dog genovervejes om et år, indstiller flertallet.

Nogle af grundene er gamle kendinge, rigtigt gamle kendinge på salgslisten.

- Ja, der er adresser, jeg kan huske, fra dengang jeg begyndte i kommunalpolitik tilbage i 1998 i den daværende Tranekær Kommune, siger formanden for Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget, Bo C. Nissen (K).

Udvalget anbefaler mindstepriser på grundene. I nogle tilfælde er der flere grunde i samme område, men med forskellig størrelse, så her fastsættes en kvadratmeterpris. I andre tilfælde samme pris i et område.

Ulrik Kølle Hansen (V) vil have de mindstepriser, som ejendomsmæglerne har indstillet.

Udvalget anbefaler, at der kommer byggepligt på grundene, mens flertallet vil give borgmester og direktion bemyndigelse til at sælge, hvis et tilbud ligger på eller over mindsteprisen. Ulrik Kølle Hansen vil have den samlede kommunalbestyrelse til at vurdere alle handler.

Bo C. Nissen hører til den fløj, der ikke vil have mindstepriserne længere ned lige nu.

- Vi må have noget tiltro til os selv og mene, at Langeland er attraktiv for dem, der gerne vil bygge, hvad enten de bor på Langeland i forvejen eller vil flytte hertil. Folk køber vel ikke en byggegrund for at slå et telt op? I forvejen er det rigtigt gunstige priser, som folk kan erhverve en grund for, og man kan jo altid ende på et nul, men der er vi ikke, siger Bo C. Nissen.