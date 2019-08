Budgettet på Langeland: Dybe panderynker i kommunalbestyrelsen

LANGELAND: Panderynkerne er dybe hos flere af de medlemmer af kommunalbestyrelsen, som Fyns Amts Avis har talt med.

- Både for kommuner og regioner er det vigtigt, at vi snart får at vide, hvad vi har at arbejde med. Vi er uden skyld i, at denne budgetfase bliver så tidsmæssigt presset, siger Bo Nissen (K).

Skal han give et forsigtigt bud, regner han med, at økonomiaftalen mellem stat og kommuner nok ender nogenlunde lige som i fjor.

- Og så skulle det meget gerne blive ledsaget af en følgeskrivelse om, at regeringen påtænker at få udarbejdet en udligningsreform til næste år. Så vil der nok ikke være så mange kommuner, som blive sure lige nu, men der skal til at ske noget. Og jeg tror, at det blive meget svært her på Langeland. De seneste 15-16 år har vi sagt, at nu kan vi ikke finde flere besparelser, og borgerne bliver utilfredse. Så vi skal altså have denne udligningsreform, siger Bo Nissen.

Også Kim Welcher (DF) er bekymret.

- Vi er presset af de store ekstraudgifter fra sundhedsområdet, og vi har tidligere jo givet håndslag på at frede skolerne i denne valgperiode. Det giver naturligvis ro på dette område, men så skal vi finde besparelser andre steder. Jeg tror desværre ikke, at det kan undgåes, at der ryger hænder, altså stillinger, siger Kim Welcher.

Selvom embedsværket har fundet besparelser og effektiviseringer for 10,5 millioner kroner for 2020, er der lang vej igen, påpeger han.

- Når vi medregner dette års besparelser, og det, vi mangler, så handler det om 22,1 millioner, samlet set. Og det er så endda, hvis vi får samme ekstraordinære tilskud på 36 millioner kroner som for 2019, siger Kim Welcher.