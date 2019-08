Budget på Langeland: Venstre vil kigge på kommunalbestyrelsens kørselsudgifter

Der er måske penge at hente i politikernes kørselsgodtgørelse, mener Venstre, der også er stærkt kritisk over for arbejdet med kommunens planstrategi

LANGELAND: Jobcentret er ikke det eneste, som Venstre vil ligge på i den kommende tid, når budgettet skal lægges. Men det bliver en hård opgave, fastslår et af partiets medlemmer af Økonomiudvalget, Ulrik Kølle Hansen.

- Det er vanskeligt at finde yderligere besparelser, men vi kan jo se på, om man kan finde noget på kommunalpolitikernes kørselsgodtgørelse. Vi får den høje statstakst. Måske kan den sættes ned, og så må der regnes på, hvad det kan give, siger Ulrik Kølle Hansen.

- Så bør kommunen også se på, hvordan man anvender ressourcer. For eksempel har det været rasende dyrt at få fremlagt forslaget til planstrategi. Der er brugt rigtigt mange medarbejdertimer, nævner han.

Ulrik Kølle Hansen er i øvrigt heller ikke tilfreds med en leder i Fyns Amts Avis forleden, skrevet af redaktionschef David Bernicken.

- Det kan godt være, at borgmester Tonni Hansen ikke har ansvar for noget med økonomien i 2018, for SF var jo ikke med i den forrige kommunalbestyrelse. Men 2018-budgettet blev da vedtaget i fuld enighed, også med Socialdemokratiets stemmer. Og med hensyn til påstanden om, at Tonni Hansen ikke lovede noget i kommunalvalgkampen, kan jeg altså stadig godt huske, hvordan han sad i TV2 Fyn sammen folk fra flere andre partier og talte om at fyre Fynbus og selv stå bag i trafikselskab. Med hvad er det overhovedet blevet til, spørger Ulrik Kølle Hansen.

Og så skal alle, ikke mindst borgmesteren, være tilfreds med den gode likviditet, mener Venstremanden.

- Alle skal glæde sig over, at vi fik skrabet penge sammen i sidste valgperiode, så der er noget til de dårlige tider, nævner Ulrik Kølle Hansen med henvisning til de tillægsbevillinger, som er givet i år.