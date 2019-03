Brud på datasikkerhed

LANGELAND: Der skete et brud på datasikkerheden, da Langeland Kommune torsdag udsendte invitationer til et møde om vækst i turismeerhvervet til cirka 3.800 modtagere, der er ejere af sommer- eller fritidshuse og andre interessenter. Fejlen har ikke ramt alle, men cirka 1800, oplyser kommunen.

Leder af Direktionssekretariatet, Økonomi og HR i Langeland Kommune, Anders Thrane Niebuhr, siger om sagen:

- Vi har konstateret, at der er sket en fejl i sammenkøringen af oplysningerne i adressefeltet med den modtager som har fået skrivelsen. Efter at have undersøgt sagen yderligere kan vi se, at de cirka 1.800 modtagere har fået oplysninger om andre modtageres navne og adresser. Der er tale om personer, som ejer sommerhuse i kommunen. Dermed er der 2.000 modtagere, som ikke er ramt af bruddet.

Kommunen har været i kontakt med sin leverandør af løsninger til post til borgernes e-bokse, og man ved også præcist, hvor fejlen ligger, oplyser Anders Thrane Niebuhr.

- Vi behandler hver dag mange personoplysninger elektronisk og er yderst bevidste om at sikre, at de ikke havner i de forkerte hænder. Det er desværre sket her, hvilket vi beklager dybt overfor de modtagere det er gået ud over. Alle 1.800 modtagere, der er ramt af bruddet, vil hurtigst muligt få en ny meddelelse i deres e-boks, hvor vi orienterer dem om omfanget af bruddet og deres rettigheder i den forbindelse. Det handler blandt andet om, at de kan henvende sig til kommunen, hvis de ønsker en uddybning, tilføjer han.

- Det er vigtigt at understrege, at der alene er tale om oplysninger om navn og adresse, heldigvis ikke helbredsoplysninger eller cpr-numre. Vi beklager især, hvis sagen har berørt nogle, som har adressebeskyttelse. Vi anmelder bruddet til Datatilsynet og tager selvfølgelig situationen meget alvorligt, tilføjer han.

I hans indtil videre tre-årige ansættelse i Langeland Kommune er der tidligere sket brud på datasikkerheden, men så vidt han er orienteret ikke i det omfang som her.