Bredbåndspulje støtter fibernet over hele Langeland

Langeland: Med et tilskud fra bredbåndspuljen kan langelænderne komme på et hurtigt internet via fiberforbindelse. Det kræver dog mindst 40 procents tilslutning, hvor man binder sig til en udgift på 4.000 kroner når og hvis fibernettet bliver rullet ud over Langeland. 3700 adresser over hele øen kan få del i tilskuddet fra bredbåndspuljen, men der skal snart falde en afgørelse. Derfor indbyder Langelands Mobil- og Bredbåndsforening til to bredbåndsmøder henholdsvis i Tranekær beboerhus onsdag den 12. juni kl. 19 og i Bagenkophallens cafeteria onsdag den 19. juli kl. 19. Fristen for tilslutning er 18. september. /exp