Langelands foreløbig eneste bredbåndforbindelse finansieret via bredbåndspuljen, er i øjeblikket er ved at blive gravet ned. Tre gravehold begyndte mandag gravearbejdet, der er planlagt til at vare frem til 20. september.

Eftersom det meste af gravearbejdet foregår på en over tyve km lang strækning langs rute 305, den langelandske hovedvej, fra Rudkøbing til nord for Helletofte, vil det ikke være uden gener for den daglige trafik. Der vil være hastighedsbegrænsninger langs ruten.