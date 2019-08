Bredbånd på det sydligste Langeland: Næste skridt er støtte til projektet

BAGENKOP/SØNDENBRO: Initiativgruppen fra Bagenkop og Søndenbro, der vil skaffe bredbånd til det sydligste Langeland, er tæt på at være i mål med fuldmagterne. Der er tilsagn og underskrifter fra cirka 60 procent af husstandene i området, svarende til cirka 160 husstande. Målet var og er 65 procent, så man mangler kun 10-15 mere for at øge chancerne for at få tilskuddet til bredbånd fra Energistyrelsen. De fleste har modtaget initiativgruppen positivt. Enkelte har skullet overveje, men er vendt tilbage med tilsagn, oplyser initiativgruppen. Det er brugt rigtigt mange timer på at opsøge alle ejerne, og rigtig mange ejere har også selv henvendt sig for at høre, om netop deres hus er tilskudsberettiget, tilføjes det. Projektområdet går i en linje på tværs af øen fra den gamle Magleby Skole og sydover, hvor der er mulighed for hurtigt internet til 270 husstande, som er udpeget af Energistyrelsen. Det er ved at være sidste udkald nu. Tirsdag den 20. august regner initiativgruppen med at annoncere projektet på Energistyrelsens hjemmeside. Så har interesserede entreprenører tre uger til at byde på arbejdet, oplyser Nicki Madsen fra initiativgruppen.