Brassband holder loppemarked

RUDKØBING: Lørdag 7. september holder Langelands Brassband sit årlige loppemarked. Det er fjerde gang, og det foregår i Langelands Hallen igen i år - fra kl. 10 til kl. 14.

Det er et loppemarked, som har udviklet sig år for år. Fra kun at have boder med genbrugstøj det første år, til nu at have boder, som sælger alt - også møbler. Man finder altså her alt, hvad man kan forvente at finde på et traditionelt loppemarked. I boderne er det sælgernes egne ting og sager, som bliver solgt.

Igen i år er der "et pasningshjørne for mænd", hvor man kan købe fadøl og grillmad fra Nørhavegård.

- Jeg skal dog skynde mig at sige, at alle - MK - er rigtig velkomne i dette hjørne. Der kan også købes kaffe og kage. Og i et andet hjørne af hallen, kan man få en prøve på lidt afslapningsmassage. Der vil også være en bod fra Strandlyst med frugt og æblemost. Vi mener selv, med denne alsidighed, at der skulle være noget for enhver smag, og at det skulle være muligt at få sig et par hyggelige timer, lyder det fra Merete Andersen, formand for Langelands Brassband.