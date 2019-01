Borgmestre vil have ny havn: Langeland kan få flere i arbejde, hvis trafikhavn flyttes ud i havet

- Der står en skurby parat ved Rødby. Jeg ved fra mit tidligere arbejde som formand for 3F Sydfyn, at faciliteterne er klar. Vi gennemførte for nogle år siden busture dertil med folk, som måske vil søge job der, og også virksomheder har været på busture dertil. Hvis virksomhederne er vågne, er der også andre opgaver end selve anlægsarbejdet. Folk skal have mad, der skal køres renovation med mere, nævner borgmesteren.

Den fremskudte havn, hvor man rykker trafikhavnen cirka 3,4 kilometer ud i havet ud for Vestlolland på en kunstig ø, forbundet af en dæmning, vil halvere sejltiden på Spodsbjerg-Tårs, og en tilhørende opgradering af rute 9 fra Svendborg til Spodsbjerg vil gøre en tur til Rødby overskuelig for mange flere end i dag.

Forude venter anlæggelsen af Femerntunnelen, det hidtil største anlægsprojekt på dansk jord. Og en fremskudt havn på Tårs vil i givet fald øge de i forvejen gode muligheder for langelændere at få et job på Lolland under anlægsfasen. Arbejdet forventes at vare omkring otte år, før også østdanskere kan komme direkte til Tyskland uden en sejltur.

LANGELAND: Tankerne om en stærkt fremskudt havn ved Tårs, der vil gøre sejlturen fra Langeland til Lolland til en omgang på blot 22 minutter, er meget tillokkende hos borgmester Tonni Hansen (SF) og hans tre borgmestrekolleger i henholdsvis Svendborg, Lolland og Guldborgsund Kommuner. Nu har de fire borgmestre sat deres kommunaldirektører i sving med at få arrangeret et møde med Folketingets trafikudvalg for at forsøge at få projektet højere op på landspolitikernes dagsorden. Der er hård kamp om trafikmidlerne i Danmark.

Der bliver tale om Danmarkshistoriens største anlægsprojekt, i hvert fald målt på prisen, når man går i gang med Femern-tunnelen. Seneste vurdering lyder på 52,6 milliarder kroner. Meningen er, at tunnelen skal være brugerfinansieret, lige som Storebæltsforbindelsen og Øresundsbroen er. Der ydes statsgaranti. EU-domstolen har beordret EU-kommissionen til igen at undersøge lovligheden af denne garanti. Det får ifølge selskabet bag tunnelen, Femern A/S, dog ingen konsekvens for finansieringen af projektet. Kort før årsskiftet gav den tyske delstat Slesvig-Holsten, som Femern er en del af, grønt lys til projektet. Der forventes dog nogle retssager om miljøspørgsmål i Tyskland.

6000 arbejdspladser

I en artikel i fagbladet Danske Kommuner vurderer hans to borgmesterkolleger, John Brædder (Lokalliste) fra Guldborgsund og Holger Schou Rasmussen (S), Lolland Kommune, at der kommer cirka 6000 arbejdspladser, når anlægget kører i højeste tempo. Heraf vil halvdelen gå til lokalområdet, altså Lolland og Falster.

Og gennemføres både den fremskudte havn ved Tårs og tunnelen fra Lolland til Tyskland, ligger der selvsagt endnu flere muligheder for langelændere for jobs.

Tonni Hansens efterfølger som formand for 3F Sydfyn, Bjarne Elnegaard, regner med, at der kommer til at ske noget her i 2019 i forhold til Femern-projektet, selv om der stadig er tyske retssager om projektet i gang.

- Og så tager dette anlægsprojekt nok for alvor fart i 2020. Sammen med jobcentret skal vi prøve at inddrage blandt andre nogle af de unge, som er i de offentlige systemer, om de kan få et job derovre. De har afprøvet en model i Odense, hvor der er gode erfaringer. Nogle fortsætter i jobbet efter en periode, og jeg kan især forestille mig, at det vil være interessant for vore medlemmer, hvis projektet med den fremskudte havn ved Tårs bliver til noget. Vi skal i det hele taget være med der, hvor der kan være åbninger i forhold til at skaffe nye jobs, siger Bjarne Elnegaard.

Det kan også kræve uddannelse og/eller opkvalificering, og her skubber 3F på, så meget som forbundet kan, tilføjer Bjarne Elnegaard, som selv var med på en tur til Rødby for at høre nærmere om Femern-projektet.