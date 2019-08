Borgmester på Langeland: Håber på hurtig afklaring om tilskud

LANGELAND: Borgmester Tonni Hansen (SF) håber på, at man kan "speede" processen for forhandlingerne mellem staten og kommunerne op, så der vil ligge en melding klar til Langeland Kommunes budgetseminar 30. september, om hvorvidt kommunen får et tilskud som vanskeligt stillet kommune - og givet fald, hvor stort tilskuddet bliver.

Tonni Hansen er medlem af bestyrelsen hos KL (Kommunernes Landsforening), som skal stå klar i fire dage fra 4. september. Denne dato eller i dagene derefter kommer der måske en aftale fra forhandlingerne mellem KLs øverste top og regeringen.

Først har man set på temaer. Siden forhandler embedsmænd fra begge sider, og 4. september kommer politikere på banen.

Først når denne aftale er på plads, begynder forhandlingerne om tilskud til de kommuner, som har det rigtigt svært økonomisk.

For 2019 fik Langeland Kommune 36 millioner kroner i dette tilskud. /milo