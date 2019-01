Borgmester på Langeland: Bekymret for økonomi i sundhedsudspil - kommunernes formandskab sat på sagen

LANGELAND: Borgmester Tonni Hansen (SF), Langeland Kommune, finder flere ting i det nye sundhedsudspil fine, men han ser også nogle store knaster. En af dem går på økonomien.

- Jeg kan godt være bekymret for, at reformen bliver underfinansieriet. Altså at vi ikke får de penge, det koster for kommunerne, siger Tonni Hansen.

- Det er fint, at der skal være bedre sammenhæng mellem sygehusene, de alment praktiserende læger og kommunerne, så borgerne oplever sammenhængende indsatser, og man kan undgå fejl. Og at man til enhver tid for eksempel i kommunen ved det, når "Fru Jensen" bliver udskrevet fra sygehuset. Det kan ingen være uenige i. Men hvordan med økonomien? Hvis det viser sig at koste mere, end vi kompenseres for, skal vi i Langeland Kommune igen finde de manglende penge et andet sted i en i forvejen meget trængt økonomi, siger Tonni Hansen.

Han har netop været til bestyrelsesmøde i KL (Kommunernes Landsforening), hvor man har klædt formanden og næstformanden på til en snarlig forhandling med regeringen.

Regeringen siger, at der er 120 milliarder kroner at gøre godt med, og at der med udspillet følger seks milliarder kroner ekstra.

- Men de seks milliarder er inden for seks år, og dels er de fleste af dem inde i systemet i forvejen via finansloven, nævner Tonni Hansen.

I udspillet ligger også, at der skal være et samarbejdsforum omkring hver enkelt sygehusfællesskab. For det fynske område er kun ét fællesskab, med OUH som omdrejningspunkt. De øvrige fynske kommuner (minus Middelfart, som er sammen med Trekantsområdet) samt Langeland og Ærø er tilknyttet dette fællesskab. Fra hver kommune skal udpeges borgmesteren samt en kommunalpolitiker mere. Der vil også være alment praktiserende læger, sygehusfolk med flere med i samarbejdsforaet.

- Men jeg kan ikke forstå, hvorfor man udpeger borgmestre, når vi alligevel ingen politisk beslutningskompentence får. Det virker, som om vi skal sidde med et "pseudo-ansvar", så ministeren kan pege på os, når der er problemer, og sige, at det er kommunernes ansvar, nævner Tonni Hansen.

Desuden er der et stort problem, som intet har med strukturen at gøre.

- Kan vi finde det nødvendige personale? Læger, sygeplejersker, sosu'er? Det tages der overhovedet ikke højde for.