Borgmester om konkurs på Langeland: Så trist, som det kan blive

TULLEBØLLE: Så trist, som det kan blive. Sådan sammenfatter borgmester Tonni Hansen (SF) den konkurs, der har ramt virksomheden CE Rustfri i Tullebølle, og som blev beskrevet i avisen i går.

- Her har været tale om en yngre iværksætter med masser af gejst og initiativer. Kommunen gennemførte selv et besøg sidste år på virksomheden, og vi fik et rigtigt godt indtryk af den, siger Tonni Hansen.

- Men det er nok det klassiske eksempel, hvor vi ser en erhvervsmand, der går mere op i håndværket end måske den daglige styring, og så sker det her. Jeg har ondt af ham, tilføjer borgmesteren.

Lige som formanden for Metal Sydfyn, Freddy Knecht, er Tonni Hansen fortrøstningsfuld i forhold til, at medarbejderne på CE Rustfri nok skal finde nyt arbejde.

- Det er velkvalificerede folk. De kommer i gang igen et andet sted, fastslår han.

Tonni Hansen nærer håb om, at der kan komme produktion igen i lokalerne på Bygaden i Tullebølle.

- Andre med mere fantasi end mig har sikkert nogle ideer. Jeg hæfter mig ved, at lokalerne er bygget til at kunne håndtere store emner. Der er højt til loftet i dele af ejendommen, og lagerformål kan også være en mulighed. Desuden har der hele tiden ligget en gensidig forståelse for, at selv om virksomheden ligger i et beboelsesområde, så kan der både være produktion og boliger. Naboer og virksomhed har taget hensyn til hinanden, påpeger Tonni Hansen.

Kurator (bobestyrer), advokat Verner Sørensen, Svendborg, har haft interesserede, som han har vist bygningen frem til.

Allerbedst vil det være, hvis nogen samlet overtager både bygninger, maskiner og øvrigt inventar. Lader det sig ikke gøre, hvis der for eksempel kun er interesse for lokalerne, så kan boet sælge maskiner og inventar fra undervejs i forløbet, oplyser Verner Sørensen.