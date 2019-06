Borgmester og rebel på folkemøde

Borgmester Tonni Hansen (SF) og Ole "Rebellen" Sørensen forlod begge dagligdagen på Langeland til fordel for Bornholm torsdag for at deltage i folkemødet.

Ole Sørensen tog afsted med "Rebellens kor", som optrådte ved åbningen af LAP-teltet. LAP står for Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. Ole Sørensen betalte for korets tur med penge, han har tjent på at holde foredrag om sit arbejde med socialpsykiatrien på Langeland.

Tonni Hansen deltog i en debat med overskriften "Hvordan får vi flere sommerhuse til udlejning på de små øer?" sammen med repræsentanter for Sammenslutningen af Danske Småøer og ferieudlejerne.

Langeland og kommuner med samme udfordringer blev også diskuteret i Landdistrikternes telt, hvor emnerne spændte fra vækst og udvikling i hele Danmark, fair udligning, fastholdelse af uddannelser i hele landet til statslige arbejdspladser. Desuden blev problemer med lånefinansiering, som er et stort problem for Langeland, diskuteret.