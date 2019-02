RUDKØBING: Der var lidt ringvrag over direktøren for Langeland Forsyning Lars Birk Rasmussen og Claus Mogensen fra Langeland Kommune, da borgermødet om affaldsløsninger i indre Rudkøbing by var overstået ved 22-tiden tirsdag aften.

Da havde de også stået i en byge af kritiske spørgsmå i tre timer, og hvis ikke de to allerede havde fået en fornemmelse fra såvel traditionelle som sociale medier, så blev det tydeligt onsdag aften, at der var en stærk modvilje mod at skulle benytte affaldsøer i indre by fremfor skraldespande.

Formålet med mødet var dog netop at indsamle ideer fra borgerne til, hvilke løsninger, der skal gælde for indre Rudkøbing by, og samtidig sikre, at det både er praktisk, og den gamle middelalderby ikke lider skade.

Indimellem de kritiske røster forsøgte Lars Birk Rasmussen og Claus Mogensen at give baggrund og tal for, hvorfor der skal sorteres mere affald i fremtiden.

- Vi overforbruger jordens ressourcer, globalt bruger vi på syv måneder, hvad vi producer på et år. I Danmark bruger vi på tre måneder, hvad vi globalt producerer på et år. Så vi skal genbruge mere, forklarer Claus Mogensen. I 2022 skal vi genbruge 50 procent af affaldet og i 2035 65 procent, forklarede han.

Lars Birk Rasmussen forklarede, hvordan Langeland Forsyning havde arbejdet med bedre affaldsortering på det seneste og fortalte blandt andet, at man havde eksperimenteret med affaldsøer i sommerhusområderne og opnået gode resultater, blandt andet at mængden af sorteret affald var langt større end tidligere.

Men der var ikke meget lydhørhed overfor baggrunde og tidligere erfaringer blandt de næsten 200 deltagere i mødet på Ørstedsskolen. Mange var kommet, fordi de frygtede i fremtiden at skulle benytte affaldsøer i indre by, at de ville miste deres egen affaldsspand og skulle ud at gå langt med deres affald.

Derfor var der også mange spørgsmål, der gik på, hvordan de to repræsentanter for forsyning og kommune mente, man skulle tackle problemer som bleer både til børn og gamle, hvordan ældre gangbesværede skulle klare at få afleveret deres affald. Og sidst, men ikke mindst, hvorfor man ikke bare kan beholde sine affaldspande.

Eksempelvis forklarede Kim Hansen, der bor i Ahlefeldtsgade, at han allerede sorterer sit affald og har udmærket plads til spande og containere bag sit hus.

- Jeg har sorteret i tyve år, og det giver ingen problemer. Tidligere har jeg afleveret pap og papir til spejderne, jeg har forskellige spande og containere, jeg sorterer mit affald i, og det vil jeg gerne fortsætte med, siger Kim Hansen.

Jeanette Hansen administrerer en række ejendomme i Rudkøbing blandt andet i Østergade og på Kirkepladsen, og hun er bekymret på sine lejeres vegne.

- Nogle spørger, om de nu får nye køkkener med plads til sortering, og andre vil have affaldsskakter i huset. De vil ikke ud på gaden med affaldet, fortæller Jeanette Hansen, hvis lejere dog skal fragte deres affald til affaldscontainere i gårdene bag ejendommene.

Jeanette Hansen var også stærkt bekymret for, om det sorterede affald blev blandet sammen, når det er blevet indsamlet. Det forsikrede Lars Birk Rasmussen hende om, at det ikke gør.

- Dels er såvel affaldsspande som skraldebiler indrettet, så affaldet ikke kan blandes, dels er genbrugsanlægget i Ringe, hvor bioaffaldet bliver kørt til, indrettet til at udskille fejlanbragte ting, som glas, dåser og plastik.

Der var dog også andre røster, blandt andet Berit Niebuhr, der bad om, at man lige lagde afstand til sine egne problemstillinger og prøvede at se tingene i helikopterperspektiv.

Efter en livlig debat lykkedes det at nå frem til mødets egentlig formål, nemlig borgernes ideer til, hvordan der skal samles affald i indre by.

Her var der flere forskellige forslag på banen blandt andet en undersøgelse af, hvor mange ejendomme, der ville kunne beholde egne affaldsspande. Der var forslag om mindre affaldsspande, og der var forslag om, hvor man kunne placere affaldsøer eksempelvis ved rutebilstationen, ved Fakta og ved Engdraget, og der var forslag om forskellige afhentningsdage for forskelligt affald.

En modig tilflytter fik lov at slå en krølle på mødet som finale:

- Jeg var stærkt skeptisk overfor affaldsøerne, da de blev indført i Odense, hvor jeg har boet tidligere. Men jeg vil bare sige, at jeg blev rigtig glad for dem. Det var nemt bare at tage sin pose med, når man skal ud at handle.