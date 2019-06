I boligselskabet Langelands afdeling på Hine Møllevej er der allerede lavet plads til nye fælles containere ved indkørslen til boligområdet. Med indførelsen af affaldssorteringen er det slut med en skraldespand til hver beboer, trods underskriftsindsamling.

Forretningsfører Jens Garfalk, Boligselskabet Langeland, har modtaget brevet med underskrifter fra Inga Hansen og Ulla Olsen om ønsket om at beholde egne skraldespande ved hver bolig.

- Det kan vi ikke imødekomme. Vi kan ikke forpligte vore lejere til, at de selv skal køre skraldespandene ud til vejen. Hvis man kan gå i brugsen og købe ind, kan man også gå forbi en affaldscontainer med sit affald, siger han.

Der bor også mennesker i afdelingen, der ikke selv kan køre en tung affaldbeholder hen til vejen og det er muligt, at naboen i dag vil hjælpe, men hvad så, når naboen flytter?

- Jeg er godt klar over, at vi er på bagkant med informationen om, at vi nu opstiller affaldscontainere, men det er fordi, vi ikke er informeret af forsyningen. Vi har ikke vidst, hvornår de indførte affaldsorteringen i afdelingen. Derfor har beboere først fået brev om det dagen efter. Men jeg vil dertil sige, at vi løbende har informeret om, at affaldsorteringen kom og det er ikke nyt for beboerne, det har være diskuteret på forskellige møder siden efteråret, slår Jens Garfalk fast.

- Ved fælles affaldscontainere sparer vi nogle penge, og de kommer afdelingen til gode. Pengene bliver ikke udbetalt tilden enkelte beboer, men går ind i afdelingens regnskab, så der er andre udgifter, de ikke bliver pålagt, så det på den måde kommer den enkelte lejer tilgode, siger han.