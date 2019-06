LANGELAND: Staten kan påbyde ejerne af almene boliger af konvertere realkreditlån, hvis staten skønner dette fordelagtigt, og det sker nu.

Staten har via Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fået kig på Boligselskabet Langelands afdeling 6, Sommerlyst 42-50 i Rudkøbing. Her er det samarbejdspartneren Nykredit, som derfor har anmodet kommunen om at vedstå kommunegarantien for to lån på godt 42 millioner kroner.

Med omlægningen vil den effektive rente falde fra nuværende 1,99 % pr. år til 0,41 % pr. år og medføre en årlig besparelse for boligselskabet på 365.912 kroner. Lånet forlænges fra 27 år og et kvartal til 27 og et halvt år.

Embedsmændene i Langeland Kommune påpeger, at omlægningen vil give boligselskabet forbedret økonomi og dermed mindske risikoen for, at kommunegarantien skal i brug.

Nu mangler kun kommunalbestyrelsens godkendelse. /milo