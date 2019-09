Bo Damgaard præsenterer Fyn og film

RUDKØBING: Fyn er film, og Bo Damgaard, Årets Fynbo og tidligere direktør for den regionale filmfond Filmfyn, ved mere end de fleste om den fynske filmbranche.

Onsdag 18. september kan man møde ham i Bio Langeland, hvor han leverer et indblik i fynsk filmproduktion og fortæller, hvorfor Fyn er et attraktivt og velegnet sted at lave film.

Ved arrangementet vises også filmen "En Chance Til" af Susanne Bier. Aftenen rundes af med en spørgerunde for publikum.

Bag arrangementet står Kulturregion Fyn, Off og Bio Langeland. Billetter købes hos biografen. /exp