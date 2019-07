Langelands Biavlerforening havde i weekenden besøg af biavlere fra Nordfyn. Nordfyns Biavlerforening havde aftalt besøget under, hvad der skulle vise sig at være falske forudsætninger.

Nordfynboerne fattede interesse for Langeland, da Langeland Kommune sidste år bekendtgjorde sine planer om at blive bivenlig kommune, og besøget blev aftalt.

Men i mellemtiden blev det besluttet at lade jorden, som kommunen planlægger at beså med bivenlige planter, ligge sort et år og harve flere gange over vækstsæsonen for at komme tidsler og andre uønskede planter til livs, for så at tilså med en blomsterblanding i 2020. En plan, som Langelands Biavlerforening finder fornuftig, fordi man på den måde kan undgå sprøjtemidler.

Alligevel lykkedes det at finde noget at vise frem under den nordfynske visit. Rabølles blomsterstribe på Ravnerydvej reddede besøget hos blomsterne, og den nød stor beundring og anerkendelse fra gæsterne, som også så Besøgsbigården og Medicinhaverne, hvor de nød synet af mange insekter på arbejde hos en lakridsrod.