Rudkøbing: En fællesudstilling på Langelands Bibliotek i Rudkøbing er ikke helt usædvanlig, men når de udstillende kunstnere er søstre, er der tale om en sjældenhed. Og i hele julimåned kan man se lige præcis det, idet Ditte og mette Leth Lindberg - begge uddannet indenfor kunst og formgivning - viser deres arbejder side om side. Det er første gang at de udstiller sammen, og første gang de udstiller på Langeland, hvor de begge er opvokset. Udstillingen er en blanding af nyere og ældre værker.

Mette Leth Lindberg er uddannet Illustrativ formgiver fra Seminariet for formgivning i 2003 og har siden arbejdet med maleri og Illustration. Ditte Leth Lindberg er uddannet fra Seminariet for Kunst og Håndværk i Kerteminde og arbejder med maleri og collage.

- Som formgiver beskæftiger jeg mig med diverse maleri- og illustrationsteknikker, og eksperimenterer gerne med de visuelle udtryk på kryds og tværs. Udtrykket er ofte ekspressivt og griber gerne om de mere mørke sider af tilværelsen, men humor er også et vigtigt element. Formsprog er for mig en fortælling og en måde at kommunikere/formidle på, fortæller Mette Leth Lindberg i en pressemeddelelse.