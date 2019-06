Biavl til markedsdag: Man kan høring om bestøvning på Torvet i Rudkøbing

RUDKØBING: Lørdag er der den såkaldte jordbær- og honningdag over hele Danmark, men ikke alle laver et arrangement denne dag. Rudkøbing/Langelands Biavlerforening vil således være at træffe på Torvet i Rudkøbing på onsdag, den 26. juni kl. 12-17 i forbindelse med øhavsmarkedet.

Når bierne indsamler nektar i jordbærblomsterne for at lave dette til honning, så overfører de samtidig pollen fra blomst til blomst, og derved bestøves blomsterne. Efter at bierne har bestøvet jordbærplantens blomster, vil der blive dannet flere og flottere jordbær. Forsøg har vist, at udbyttet stiger med op til 70 procent, når jordbærrene er optimalt bestøvet. En optimal bestøvning give større og mere velformede frugter, men nyere forsøg har vist, at den også kan forbedre andre kvalitetsparametre. For eksempel modner jordbær hurtigere og mere ensartet, ligesom de bliver rødere, fastere og i nogle tilfælde sødere. Desuden holder jordbærrene længere i butikkerne og hos forbrugerne, oplyser Danmarks Biavlerforening. /milo