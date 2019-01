Beskæftigelsesplan på Langeland: Debat om placering på ranglisten

LANGELAND: Debatten gik højt, da man skulle have vedtaget en beskæftigelsesplan for 2019 for Langeland i kommunalbestyrelsen forleden. Og den endte med, at Venstre kun ville stemme for under betingelse af, at Langeland forbedrer sin placering på en landsdækkende rangliste fra ministeriet, der viser, hvor gode kommuner er til at få folk i arbejde.

Her er man nummer 96 ud af 98, og det fandt Venstrefolkene for ringe. Omvendt mener formanden for Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget, René Larsen, at listen er opgjort på en misvisende måde, så man ikke bliver tilgodeset i arbejdet med at få nogle grupper i arbejde eller uddannelse.

- Nogle personer kæmper vi for at få i gang. Hvis de i stedet kom på førtidspension, ville vi være højere oppe på listen, og Langeland modtager samtidig en stor gruppe tilflyttere uden jobs eller uddannelse, sagde han.

Venstres Ulrik Kølle Hansen fandt dog enkelte fremskridt i den nye plan.

- Jeg vil gerne rose for straksaktivering. Så hvis René ser en ung ledig på gaden, så har personen en skovl i hånden og en gul vest på næste dag, som han udtrykte det. Men så var det også slut med positive gloser. Jobcentret har været ineffektivt, mente han.

Partifællen Knud Gether gik skridtet videre og kaldte indsatsen fra jobcentret elendig. Kunne Langeland bare komme op på gennemsnittet i at få folk i beskæftigelse m.v., ville der være fire-fem millioner kroner til andre formål, nævnte han.

Bo Nissen (K) fandt kritikken urimelig.

- Vi har selv anbefalet, at Langeland har eget jobcenter. De er på en vanskelig opgave med nye regler og ny lovgivning, nævnte han.