Berlinmuren på Danmarksturné

BAGENKOP: Berlinmuren kommer på turné rundt i Danmark. I hvert fald det tons tunge stykke mur, som Koldkrigsmuseum Langelandsfort råder over.

Det sker, når museet i september lader det store stykke mur blive transporteret til København og derefter ud i det danske land i forbindelse med fejringen af 30-året for Berlinmurens fald i 1989.

Der var ikke meget tvivl at spore hos de langelandske koldkrigere, da direktøren for Golden Days, Svante Lindeburg, rettede henvendelse og forsigtigt spurgte, om han måtte låne Berlinmuren. Ikke nok med at han ville låne den - han ville også flytte den rundt i landet hen over efteråret. Selvfølgelig skulle Berlinmuren rundt i landet og sætte fokus på den kolde krig og murens fald.

- Vi har årligt omkring 35.000 gæster, og der er stadig mange danskere, der ikke ved, at museet eksisterer, og at vi råder over et helt originalt stykke af den unikke og berømte Berlinmur. Så hvis danskerne ikke vil komme til Berlinmuren, så lad Berlinmuren komme til danskerne, udtaler lederen af Koldkrigsmuseum Langelandsfort, Peer Henrik Hansen.

Eneste betingelse var, at den blev sikret og forsikret, men begge dele har arrangørerne fået klaret. System Standex har blandt andet specialfremstillet en særlig montre, som det 3,6 meter høje og 2,5 tons tunge stykke betonmur bliver placeret i.

Det er organisationen "Golden Days", som har taget initiativ til at få bragt Berlinmuren ud til danskerne i anledningen af 30-året for murens fald i 1989.