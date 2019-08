Bekymring om brugerbetaling for juniorklub på Langeland: - Det kan ramme dem, der har allermest brug for det

Der er juniorklub både i Snøde, Rudkøbing og Humble - et tilbud som indtil nu har været gratis. Men politikerne skal tage stilling til, om man fremover vil indføre brugerbetaling for juniorklubben. Privatfoto: Juniorklubben

Der er stillet forslag om at indføre betaling for Langeland Kommunes juniorklub, og det bekymrer flere forældre.

LANGELAND: Skal det stadig være gratis for børn på Langeland at gå i juniorklub? Det spørgsmål skal kommunalbestyrelsen snart tage stilling til, og står det til skolebestyrelsen på Ørstedskolen, er svaret nej. I Langeland Kommunes effektiviseringskatalog er der stillet forslag om at lave brugerbetaling for juniorklubberne - et hidtil gratis tilbud for alle øens unge i 4.-6. klasse. Men skolebestyrelsen på Ørstedskolen frygter, at brugerbetaling vil betyde, at man taber de mest udsatte børn. - Jeg kan blive rigtigt bekymret for børn rundt på Langeland, hvor man ved, at der er mange fattige børnefamilier. Nogle af de børn, der måske har allermest brug for at komme i juniorklub, vil pludselig måske ikke få lov, siger Ellen Ngos Lenskjold Trae, der sidder i skolebestyrelsen og selv har et barn, der skal til at starte i juniorklubben.

Juniorklubben Juniorklubben på Langeland bliver benyttet af stort set samtlige elever i målgruppen - børn fra 4.-6. klasse - hvilket svarer til omkring 200 børn.Forslaget om at indføre brugerbetaling for juniorklubberne går ud på, at forældre til børn, der går i juniorklub i Snøde eller Humble, fremadrettet skal betale 200 kroner hvert halve år, og forældre til børn i Rudkøbing skal betale 600 kroner hvert halve år. Den differentierede takst skyldes antallet af åbningsdage.



Lærings-, Social- og Kulturudvalget havde effektiviseringskataloget på dagsordenen ved seneste møde den 21. august, men udvalget venter med at drøfte kataloget. Det bliver formentlig først, når kommunalbestyrelsen skal til at lave budgetforhandlinger.



Men udvalget har bemærket høringssvarene om juniorklubben, forklarer Jan Ole Jakobsen (V), formand for LSK-udvalget.

Kan give andre udfordringer Også Trinne Reckeweg, formand for skolebestyrelsen, bekymrer sig for de mest udsatte. - Det ville være så hammerdumt at spare lige dér. De unge kan komme til at gå glip af nogle oplevelser, et socialt liv uden for skolen, positiv voksenkontakt, måske bare en sludder. Det kan blive et kæmpe tab, som kan give kommunen nogle helt andre udfordringer. Og vores kommune er i det hele taget udfordret af borgere, børn og unge, som har behov for ekstra indsatser, siger hun. Langeland Kommunes har lavet effektiviseringskataloget som et redskab til at få overblik over, hvor kommunen kan spare. Det er Lone Bjerregaard, Centerchef for Læring og Trivsel i Langeland Kommune, der har tilføjet brugerbetaling til juniorklubben på kataloget - men det er ikke ensbetydende med, at hun synes, det er en god idé. - Det er et af de eneste tilbud, vi har, hvor der ikke er brugerbetaling. Og det er rigtigt svært at finde på en effektivisering, uden at det rent faktisk er en besparelse. Det er min pligt at vise politikerne, hvor de kan spare, og så er det op til dem at forholde sig til, hvordan vi skal bruge pengene, siger Lone Bjerregaard.

Effektiviseringskataloget Langeland Kommunes effektiviseringskatalog er lavet som et redskab til at få skabt et større overordnet overblik og råderum, som kan hjælpe kommunen bedre på vej i den nødvendige løbende tilpasning af økonomi og aktiviteter.Effektiviseringskataloget indeholder samlet effektiviseringer for 4,2 mio. kroner i 2020 og 4,5 mio. kroner årligt i overslagsårene 2021-2023.



Høringsfasen udløb den 4. juli, og derfor bliver effektiviseringskataloget med høringssvar forelagt de forskellige fagudvalg til en indledende drøftelse.



Kilde: Langeland Kommune

Mere administration Hvis man ifølge Lone Bjerregaard skal se noget positivt i at indføre brugerbetaling, er det, at forældre og børn skal tage et mere aktivt valg om at bruge juniorklubben. - Det kan komme til at betyde, at man forpligter sig lidt mere til at bruge juniorklubben. At man ikke går til det, fordi det er gratis, men fordi man vil. Det kan der godt være en fordel i, siger Lone Bjerregaard, der dog udmærket forstår skolebestyrelsens bekymring. - Vi har landets højeste antal af udsatte børn, og selvfølgelig er det beklageligt, siger hun. I forslaget til brugerbetalinger lyder det, at forældre til børn, der benytter tilbuddet i Snøde og Humble, fremadrettet skal betale 200 kroner halvårligt, mens forældre til børn, der benytter tilbuddet i Rudkøbing, skal betale 600 kroner halvårligt. Forskellen skyldes, at der er åbent flere dage i Rudkøbing. Det vil betyde, at Langeland Kommune vil kunne spare 100.000 kroner om året. Men Trinne Reckeweg mener ikke, besparelsen er stor nok til, at det kan betale sig. Centerchef Lone Bjerregaard gør også opmærksom på, at brugerbetaling vil betyde mere administrationsarbejde og dermed en mindre besparelse. - Vi ville komme til at bruge rigtig mange af de penge, vi ville spare, på administration. Det koster ikke gratis, siger Lone Bjerregaard. Er det så reelt en effektivisering? - Det vil være en besparelse i min optik. Når noget er gratis, og man ændrer på det, så man skal give penge for det, så er det vel en besparelse.