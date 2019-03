LANGELAND: Efter den langelandske befolkning i 2016 og 2017 steg en lille smule for første gang i mange år, var der igen i 2018 et dyk.

Præcist faldt indbyggertallet på øen med 81 personer så der i 2018 officielt boede 12.560 på Langeland. Det viser en undersøgelse af befolkningsudviklingen, som Langeland Kommune har fået lavet.

Faldet skyldes helt enkelt, at der blev født færre og døde flere. Det giver et såkaldt fødselsunderskud på 162. Samtidig viser regnestykket med tilflyttede og fraflyttede et minus på 26. Altså at 26 flere flyttede fra øen end der flyttede til.

De negative tal ophæves dog af udenlandske statsborgerere, der flytter til Langeland. De viser et overskud på 119 indvandrerede borgere, som kommer fra det meste af verden, en stor del af dem dog fra Polen.

Alt i alt giver det et fald på 81 personer, som dog især skyldes, at der har været usædvanligt mange naturlige dødsfald i foråret 2018, uden der har kunnet påvises nogen bestemt årsag. /MARAM